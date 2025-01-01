Появилось больше информации о новейшей разработке Китая.

Ранее в интернете уже появлялись сведения о так называемом "истребителе нового поколения" Китая (J-36), который и вовсе может быть дроном. Однако до недавнего времени никто не знал его настоящего названия и, тем более, характеристик.

Но сейчас появилась некоторая информация. К примеру, что настоящее название этого летательного аппарата — J-50, передает Defense Express. При этом эксперты отмечают, что те характеристики, которые были опубликованы Army Recognition, не являются официальными. Все из-за того, что J-50 находится на стадии прототипа.

"В то же время, если же эти данные верны, то китайских J-50 является довольно серьезным противником. Длина двухдвигательного самолета и размах лямда-образного крыла J-50 составляет 22 метра, а площадь крыла - 145 м². Максимальный взлетный вес - 40 тонн, максимальная скорость - 2 Маха, а боевой радиус около 2200 км", - говорится в материале.

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Если сравнивать с истребителем пятого поколения Chengdu J-20, то у него характеристики такие — размах крыла 21 на 12 метров, его площадь 73 м². Максимальный взлетный вес - 36 тонн, при максимальной скорости - 2,4 Маха, и боевом радиусе действия около 1500 км.

Также сообщается, что этот истребитель или БПЛА должен разместить сразу четыре новые китайские ракеты "воздух-воздух" PL-17 и одну противокорабельную ракету YJ-12 — в одном отсеке. В одном или двух "внутренних" отсеках — еще четыре PL-17 или аналог американской ракеты AIM-120 — PL-15.

Эксперты подчеркивают, что даже это не вся известная информация о J-50, по крайней мере из-за габаритов внутренних отсеков.

"Другие возможности самолета, включая оснащение радиоэлектронными системами пока не известно. Хотя очевидно, что речь будет идти о последних наработках Китая во всех сферах. Также очевидно, что самолет будет иметь продвинутую малозаметность", - пишет СМИ.

Другие новости о китайской технике

Ранее УНИАН сообщал, что новый китайский "истребитель", который ранее был замечен в небе, может быть тактическим бомбардировщиком. Самое главное — обратить внимание на его размеры.

Кроме того, есть видео с тем самым "истребителем шестого поколения". "Возможно констатировать, что китайская разработка истребителя нового поколения уже летает. А учитывая то, что у самолета не убрано шасси, - это один из первых, если не вообще первый его полет", - говорится в публикации.

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