Алексей Гетьман заявил, что дальнобойное оружие позволит Украине поражать цели в районе побережья Азовского моря

Новое наступление российский войск на Украину могут притормозить американские ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 км. Их обещают передать США в новом пакете военной помощи.

По словам военного обозревателя и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, дальнобойное оружие позволит Украине поражать цели в районе побережья Азовского моря

"То есть простреливаются все группировки на левом берегу возле Херсона, как раз там, где мы хотим перебить этот путь по суше в Российскую Федерацию, чтобы эти группировки оказались в оперативном окружении. Если смотреть возле Бахмута, то, условно говоря, можно дострелить до тех группировок, находящихся в Донецке", - объяснил эксперт в комментарии ТСН.

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При этом он отметил, что ракеты GLSDB помогут ВСУ отодвинуть от линии столкновения россиянам придется отодвинуть штабы, логистические центры и склады боеприпасов по меньшей мере на 160-170 км, что усложнит логистику россиян.

"Если через неделю-две (дальнобойные ракеты – УНИАН) будут у нас на вооружении, то они (россияне – УНИАН) этого еще не ожидают и сгруппировались в 120-130 км от линии столкновения. Если мы этими ракетами нанесем удар на 150 км, то можем если не сорвать российское наступление, то, по крайней мере, очень его приостановить. Это очень важные ракеты", - подытожил эксперт.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы бить по скоплениям войск РФ в тылу. Военные США согласны, что ATACMS к HIMARS необходимы для деоккупации временно захваченных россиянами территорий, в частности, украинского Крыма.

В то же время в США просьбы постоянно отвергают, опасаясь эскалации на фронте. Кроме того, в США и странах Европы стали звучать негативные заявления относительно передовой авиации.

31 января 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет активные переговоры о разблокировании решений по предоставлению Вооруженным силам реактивных истребителей и дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

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