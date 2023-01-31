Представитель Сунака подчеркнул, что Британия будет "продолжать оказывать и ускорять военную поддержку Украины и внимательно прислушиваться к просьбам Украины".

В правительстве Британии назвали "нецелесообразной" передачу Украине истребителей Typhoon и F-35, пишет Evening Standard.

"Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны, и им (украинским пилотам – УНИАН) потребуются месяцы, чтобы научиться летать. Учитывая это, мы считаем, что отправлять эти самолеты в Украину нецелесообразно", - заявил официальный представитель Риши Сунака.

При этом он избежал ответа на вопрос, не будет ли Британия препятствовать отправке Украине более старых образцов западных истребителей.

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В Лондоне подчеркнули, что будут "продолжать оказывать и ускорять военную поддержку Украины и внимательно прислушиваться к их (украинцам - УНИАН) просьбам".

Издание отмечает, что комментарий представителя Сунака прозвучал после того, как сам премьер пообещал, что его правительство рассмотрит просьбу Зеленского.

Пока единодушия относительно передачи украинским пилотам передовой авиации на Западе нет. Канцлер Германии Олаф Шольц в традиционной для себя манере заявил, что Берлин против западных истребителей для Украины, потому что это грозит новой эскалацией. Также накануне американский президент Джо Байден на вопрос, утвердит ли Белый дом поставку Украине F-16, ответил: "Нет".

Хотя, как пишет The Wall Street Journal, Запад осознает, что войну на истощение выиграет Россия, поэтому меняет свою стратегию по поставкам оружия Украине. По данным издания Politico, чиновники уже начали давить на Пентагон, чтобы США согласовали передачу Украине истребителей.

Именно нерешительность США и европейских стран перевести ВСУ на передовое западное вооружение стало "тормозом" для развития контрнаступления Украины на юге, пишет Институт изучения войны. После этого война перешла в позиционные бои.

Какие истребители могут появиться в ВСУ - что говорят эксперты

В OП не скрывали надежд, что февральский "Рамштайн" будет авиационным. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что международные партнеры уже начали работать над вопросом передачи Украине реактивных истребителей F-16.

Если Украина получит самолеты западного производства, это, с большой вероятностью, будут именно F-16. Ведь это самая распространенная модель современных боевых самолетов, находящихся на вооружении многих стран и производящихся сегодня, считает военный историк Андрей Харук.

Также, по мнению Харука, Украине могут передать шведские истребители Grippen, Eurofighter, состоящих на вооружении нескольких стран, например, Италии и Испании, или даже французских Rafale. Они - одни из лучших, совершенных и популярных в мире.

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