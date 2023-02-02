Враг продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры усиления своих войск.

Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако несут большие потери.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя мероприятия по усилению своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе", - говорится в сообщении.

На других направлениях оккупанты обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

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На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений россиян. В то же время завершено совместное обучение авиационного компонента региональной группировки войск Вооруженных сил России и Беларуси. Возврат авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается.

Также, как сообщили в Генштабе, продолжаются обстрелы войсками РФ населенных пунктов вблизи государственной границы, которые влекут за собой потери среди гражданского населения и разрушения частной собственности.

В частности, оккупанты обстреляли районы Клюсов и Елино Черниговской области; пять населенных пунктов Сумской области и 10 населенных пунктов Харьковской области.

Кроме того, отмечается, что на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял Макеевку, Краснопоповку и Диброву в Луганской области.

Вместе с тем на Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Веселое, Северное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

"На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Богоявленку и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, а также Новокаиры, Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Инженерное и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке Генштаба.

Какой будет ситуация на фронте: прогнозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти России готовятся к максимальной эскалации войны против Украины. Новое обострение может произойти в ближайшие недели.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в 2023 году Россия сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Он также подчеркнул, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что захват Бахмута российскими войсками не является неизбежным, но ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь.

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