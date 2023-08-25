Относительно некоторых позиций мнения Киева и партнеров принципиально отличаются.

Украинские военные сегодня испытывают наибольшую потребность в боевой авиации дальнобойных ракетах.

Как заявил в интервью УНИАН директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, прежде всего, украинскому войску сегодня необходимы ракеты дальностью действия от 300 километров и более.

"Например, у той же Германии есть около 600 ракет Taurus, из которых немцы могли бы нам выделить более 100 ракет. От США мы ожидаем ракеты ATACMS, которых можно получить 80-100 единиц, согласно запросу конгрессменов в июне этого года. Еще дополнительно нужны британские Storm Shadow и их французский аналог SCALP", - отметил эксперт.

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Бадрак подчеркнул, что общая минимальная потребность для результативной наступательной операции с учетом курса на уничтожение преступного московского режима составляет около 300-400 дальнобойных и крылатых ракет, которые можно было бы использовать для перерезания логистических цепей врага и осуществления общего тотального давления на российские группировки. Впрочем, взгляды Украины и партнеров отличаются именно в вопросе уничтожения российского режима - для этого ВСУ нужны западные ракеты и самолеты, поскольку вместе они способны обеспечить деоккупацию Крыма и Донбасса.

"Кроме того, важно организовать послевоенное противостояние – эта фаза войны может быть не менее жесткой. Поэтому крайне нужны самолеты - до 4 эскадрилий можно было бы получить уже в 2023 году при условии поддержки деоккупации Крыма администрацией Байдена. Причем это могут быть не только американские F-16, ведь мы могли бы получить те же австралийские F-18. в будущем возможно было бы получить и шведские Gripen", - отметил Бадрак.

Кроме того, Украине также необходимы дроны - не только разведывательно-ударные, но и дроны-киллеры большого радиуса действия, которые могут летать на несколько тысяч километров. Нужны не только воздушные дроны, но и наземные и морские – надводные и подводные.

"Как демонстрирует война, 7-9 роботизированных комплексов по стоимости равны одному БТРу, но могут сохранить гораздо больше человеческих жизней — пришло время создания подразделений беспилотной техники, чтобы атаковать управляемым роем дронов, на земле и на море. Массовое использование достаточно дешевых, но технологических систем, которые будут самостоятельно истреблять технику и живую силу врага, является сегодняшней реальностью да и в будущем тактика ведения боя будет смещаться в эту сторону", - отметил эксперт.

Бадрак также добавил, что Украине нужно много средств радиоэлектронной борьбы, средств разминирования (их количество составляет лишь 15% от потребности!) и корректированные боеприпасы для артиллерии.

"Конечно, Силам обороны Украины были бы нужны и вертолеты и оперативно-тактические, возможно, и оперативно-стратегические беспилотники, но эти системы чрезвычайно ценны и уязвимы – вероятно, западные партнеры считают, что это наша домашняя работа, ведь наработки существуют", - добавил эксперт.

Вооружение для Украины - последние новости

В последнее время пожвалились новости о поставках Украине западных истребителей F-16. США планируют начать обучение украинцев на F-16. Взамен Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Также истребители Украине пообещала Норвегия, а Португалия заявила, что также будет обучать украинских пилотов и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

Норвегия заявила в четверг, что передаст Украине истребители F-16, что сделает ее третьей страной НАТО, сделавшей это, после Нидерландов и Дании.

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