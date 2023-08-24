Учения начнутся в октябре, в Пентагоне ожидают несколько пилотов и десятки сопровождающих.

В Пентагоне официально подтвердили информацию, ранее распространяемую СМИ, о том, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16.Об этом на брифинге в четверг заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Райдер отметил, что пока неизвестно, сколько украинцев примут участие в тренировках. В Пентагоне ожидают несколько пилотов и десятки сопровождающих. По его словам, количество пилотов должна определить Украина, а США станут "еще одной площадкой для обучения".

По словам представителя Пентагона, сначала пилоты должны пройти курсы английского языка.

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"После курсов по английскому языку в сентябре в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", - сказал он.

F-16 для Украины - что известно

Ранее о том, что США планируют начать обучение украинцев на F-16 сообщало издание New York Times, отмечая, что решение должно быть объявлено до конца суток 24 августа, в День независимости Украины.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Также истребители Украине пообещала Норвегия, а Португалия заявила, что также будет обучать украинских пилотов и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

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