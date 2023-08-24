Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Пентагон планирует начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в США уже в сентябре, сообщает New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Как напоминает издание, представители Минобороны США заявили на прошлой неделе, что украинские пилоты будут проходить обучение в Соединенных Штатах, только если европейские страны исчерпают свой потенциал. Но сейчас подход меняется: украинских пилотов также привезут на обучение в Соединенные Штаты, как только Украина их определит.

В то же время неясно, будут ли Соединенные Штаты обучать пилотов, изначально предназначенных для участия в европейских программах обучения, или это будет дополнительная группа.

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Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне, сообщил американский чиновник.

Ожидается, что решение будет объявлено во второй половине дня в четверг, приуроченное ко Дню независимости Украины.

Издание напоминает, что прошлой зимой ВВС США принимали двух украинских пилотов, летавших на самолетах советской эпохи, чтобы посмотреть, как они себя поведут на F-16. В оценке от 22 марта представители ВВС пришли к выводу, что по крайней мере некоторых украинских пилотов можно обучить пилотированию F-16 за четыре-пять месяцев.

F-16 - последние новости

Норвегия заявила в четверг, что передаст Украине истребители F-16, что сделает ее третьей страной НАТО, сделавшей это, после Нидерландов и Дании.

По словам Премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, два истребителя Норвегия уже выделяет для учебной миссии и "будет рассматривать" для передачи Украине небольшое количество оставшихся.

Португалия заявила, что также будет обучать украинских пилотов и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей, а Нидерланды - 42.

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