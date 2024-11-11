Средства будут взяты в том числе из прибыли от замороженных активов России.

Дания и Швеция закупят для Украины оружие украинского производства на сумму €535 млн. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на заключенные совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины ряд имплементационных соглашений с Министерством обороны Дании. Таким образом, сейчас четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставок вооружения.

"Документы финализируют договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, которое было подписано в конце сентября в Киеве. Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму примерно 535 млн евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов", - говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

Как отмечают в Минобороны Украины, по результатам сделок украинские производители вооружения и техники как государственные, так и частные - поставят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение.

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В ведомстве подчеркнули, что Дания первой начала закупку вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий. Благодаря "Датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 млн евро. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр добавила:

"Дания показывает пример в развитии оборонного комплекса Украины. Это позволит ускорить поставки необходимого вооружения нашим военным, одновременно укрепляя украинскую экономику в условиях российской агрессии. Для нас чрезвычайно важно иметь такого надежного союзника, как Дания".

Помощь Украине от Дании

Как сообщал УНИАН, в октябре министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что страна планирует создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности.

Чиновник выразил убеждение, что производство оружия в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники дома.

1 октября в Киеве прошел Международный форум оборонных индустрий DFNC2. Мероприятие направлено на то, чтобы объединить ведущие оборонные компании мира, предприятия украинского ОПК, правительства стран-партнеров, посольства и украинских чиновников - с целью усиления развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Участниками нынешнего форума стали более 750 человек из 30 стран мира. Мероприятие объединило 168 иностранных и 115 украинских оборонных компаний и ассоциаций. Самыми многочисленными стали делегации из Дании, Соединенного Королевства, США, Франции, Италии, Чехии.

Во время форума заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков призвал украинских и иностранных производителей инвестировать в оборонно-промышленный комплекс Украины. Он подчеркнул, что этот сектор активно развивается, предлагая значительные возможности для международных инвесторов и партнеров.

Дания "активно" поддерживает членство Украины в НАТО. Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен высоко оценила план победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил в октябре лидерам ЕС. По ее словам, в плане Зеленского есть "много хороших идей".

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