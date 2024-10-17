Екатерина Гирнык

Она заявила, что Дания "активно" поддерживает членство Украины в НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высоко оценила план победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил вчера в Верховной Раде, а сегодня - лидерам ЕС. Как пишет DR, она заявила, что в плане Зеленского есть "много хороших идей".

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому то, к чпему мы стремимся больше всего – это достижение мира. Я думаю, что в представленном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Владимиром Зеленским в том, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка жизни, которую можно дать стране", - сказала премьер Дании.

При этом она отметила, что у идеи вступления Украины в НАТО есть много противников, но Дания к ним не относится.

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"Некоторые люди все еще очень скептически относятся к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем это с датской стороны", - сказала Фредериксен.

Премьер Дании согласна с тем, что война должна закончиться как можно скорее. Но, по ее словам, она должна быть закончена "справедливым и демократическим путем".

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия признает какую-либо форму демократии. Они (россияне) теперь враги для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", - говорит она.

Поэтому, подчеркнула Фредериксен, Дания и остальные страны, входящие в альянс НАТО, должны быть готовы в будущем тратить гораздо больше денег на свою оборону.

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План победы Зеленского

Как сообщал УНИАН, 16 октября Зеленский представил в Раде план победы. Он состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений, среди которых - немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в РФ. По мнению президента, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

Сегодня Зеленский представил план победы лидерам ЕС. Он отметил, что в ноябре будет готов полноценный документ, основанный на Формуле мира - на всех десяти пунктах.

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