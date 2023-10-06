Завод насчитывает 50 зданий, расположенных на площади 18 тысяч квадратных километров.

Правительство Дании достигло соглашения о покупке государством завода по производству боеприпасов в Северной Ютландии. Это в пятницу подтвердило министерство обороны страны, пишет The Local.

Министр обороны Троэлс Лунд Поульсен, анонсировавший вероятную покупку в прошлом месяце, заявил, что завод рассматривался как потенциальный поставщик боеприпасов с марта прошлого года.

Поульсен не подтвердил, что произведенные на заводе боеприпасы будут отправлены в Украину, но отметил, что российское вторжение "поставило производство боеприпасов в Европе под серьезную нагрузку".

Видео дня

Цена, которую заплатит датское государство за завод, расположенный в городе Эллинг в северном муниципалитете Фредериксхавн, не разглашается.

"Критическая ситуация со всех сторон ясно показала мне как министру обороны необходимость восстановления производства боеприпасов в Дании. Сейчас мы делаем первый шаг в этом направлении, приобретая предприятие в Эллинге. Поставка боеприпасов отвечает интересам национальной безопасности", - сказал Поульсен.

По словам пресс-секретаря Датских демократов Лизы Бех, его восстановление будет способствовать увеличению числа рабочих мест в этом районе.

"Наши сельские районы находятся в тяжелом положении, и 800 человек недавно потеряли работу в Северной Ютландии, когда Danish Crown (мясоперерабатывающая компания, - ред.) закрыла свою фабрику в Сэби", - сказала она.

Что известно о заводе

Завод не работал с 2020 года, тогда 63 сотрудника потеряли там свои рабочие места.

До 2020 года завод принадлежал испанской компании Expal, которая приобрела его в 2008 году. В 1976 году датские военные начали производство боеприпасов на этом предприятии, которое сейчас насчитывает 50 зданий, расположенных на площади 18 тысяч квадратных километров.

Производство боеприпасов - новости

Как сообщал УНИАН, крупнейший немецкая оружейная компания Rheinmetall получила большой заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках соглашения с правительством Германии.

В частности, правительство заказало у них на поставку украинским вооруженным силам десятки тысяч снарядов L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для немецкой армии.

Тем временем, семь стран Европейского союза уже заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Украины по схеме, которую блок согласовал весной. Речь идет о боеприпасах для французских CAESAR, польских Krab, немецких PzH2000 и словацких Zuzana C/2000. Какие конкретно страны вошли в эту семерку не называется, однако Литва и Люксембург подтвердили, что присоединились в проекту.

Вас также могут заинтересовать новости: