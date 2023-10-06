Для Украины будут произведены артиллерийские боеприпасы серии L15, а для немецкой армии - Assegai.

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall получил большой заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках сделки с правительством Германии, призванной пополнить запасы Бундесвера снарядами Assegai.

Как отметили в пресс-службе Rheinmetall, правительство заказало у них на поставку украинским вооруженным силам десятков тысяч снарядов L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для немецкой армии. Поставки планируется осуществить в 2024 году. Стоимость заказа находится в нижнем трехзначном диапазоне миллионов евро, добавили в компании.

В июле 2023 года компания Rheinmetall объявила о подписании нового рамочного соглашения на артиллерийские боеприпасы с Бундесвером и расширении существующего соглашения. Контракты включают поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов.

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"Недавно заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и представляет собой потенциальный общий объем заказов около 1,2 миллиарда евро", - отметили в концерне.

Rheinmetall в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Rheinmetall вскоре намерен открыть в Украине завод по производству бронетехники. Для этого немецкий оружейный концерн собирается открыть свое совместное с Украиной предприятие в Киеве, которое будет заниматься производством военной техники. На это он уже получил разрешение немецких властей.

В начале сотрудничество сосредоточится на техническом обслуживании и ремонте техники, которую ВСУ передали союзники. Затем в планах - начать совместно производить отдельные виды оборонной продукции в Украине.

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