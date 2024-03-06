Однако, по его словам, все равно в море остается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Кроме того, "достаточно много" судов повредили.

"Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц пораженных вместе с субмариной, из них 14 - это достаточно заметные серьезные единицы, разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте сейчас остаются 15 единиц. То есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена и достаточно много повреждено", - заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

Однако, по его словам, все равно в море остается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

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"Это 10 ракетоносителей, среди которых - три являются подводными лодками, это два ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно большая и количество тоже достаточно большое. Так же большие десантные корабли в количестве 5 единиц остаются в строю. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений", - отметил Плетенчук.

Поэтому, заметил он, все еще "достаточно серьезно" представлена группировка российского флота в Азово-Черноморском регионе. При этом Плетенчук подчеркнул, что вчера и сегодня в Черном море не было российских боевых кораблей.

"Они вынуждены находиться в восточной части Черного моря, используя для этого военно-морскую базу в Новороссийске, рассредоточивая свои единицы корабельные между портами Сочи, Туапсе. Также озвучиваются планы по размещению российских кораблей в Абхазии. Что касается заходов в Севастопольские порты и вообще их присутствия там, то оно сведено к минимуму", - сказал представитель ВМС ВСУ.

Уничтожение флота РФ в Черном море - главные новости

Одна из последних операций Украины в оккупированном Крыму завершилась уничтожением в ночь на 5 мартаукраинскими морскими корабеля РФ "Сергей Котов" вблизи Керченского пролива. В результате по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести. Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным - семь моряков.

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