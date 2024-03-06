Украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ. Кроме того, "достаточно много" судов повредили.
"Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц пораженных вместе с субмариной, из них 14 - это достаточно заметные серьезные единицы, разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте сейчас остаются 15 единиц. То есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена и достаточно много повреждено", - заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга.
Однако, по его словам, все равно в море остается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.
"Это 10 ракетоносителей, среди которых - три являются подводными лодками, это два ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно большая и количество тоже достаточно большое. Так же большие десантные корабли в количестве 5 единиц остаются в строю. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений", - отметил Плетенчук.
Поэтому, заметил он, все еще "достаточно серьезно" представлена группировка российского флота в Азово-Черноморском регионе. При этом Плетенчук подчеркнул, что вчера и сегодня в Черном море не было российских боевых кораблей.
"Они вынуждены находиться в восточной части Черного моря, используя для этого военно-морскую базу в Новороссийске, рассредоточивая свои единицы корабельные между портами Сочи, Туапсе. Также озвучиваются планы по размещению российских кораблей в Абхазии. Что касается заходов в Севастопольские порты и вообще их присутствия там, то оно сведено к минимуму", - сказал представитель ВМС ВСУ.
Уничтожение флота РФ в Черном море - главные новости
Одна из последних операций Украины в оккупированном Крыму завершилась уничтожением в ночь на 5 мартаукраинскими морскими корабеля РФ "Сергей Котов" вблизи Керченского пролива. В результате по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести. Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным - семь моряков.