Речь шла о подготовке украинских пилотов.

Американский лидер Джо Байден на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил ему о планах США начать подготовку украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

Об этом президент США сообщил во время пресс-конференции на саммите G7 в Хиросиме, отметив, что это необходимо для усиления Воздушных сил Украины в рамках долгосрочного обязательства.

"Последние несколько дней еще раз подчеркнули важность глобального лидерства Америки... Безопасность и процветание американского народа значительно повышаются благодаря совместной работе с нашими ближайшими союзниками и партнерами для построения будущего с большей экономической силой и устойчивостью в более мирном и стабильном мире", - заявил Байден.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с Джо Байденом состоялась во время саммита G7 в Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

Также известно, что 21 мая на полях саммита американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми самолетами, - Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство планирует начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 "этим летом", чтобы "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего".