Шольц подчеркнул, что Россия не сможет рассчитывать на победу, если сделает ставку на долгую войну.

Планы союзных держав по обучению украинских пилотов на F-16 является сигналом для России, что ей не стоит ожидать победу в Украине.

Такое заявление канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите G7 в Хиросиме, сообщает Reuters. При этом канцлер Германии не ожидает, что самолеты F-16 будут поставлены в Украину в ближайшее время, отметив, что подготовка пилотов – это длительный проект и "США еще окончательно не решили, что будет в конце".

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"Проект имеет сигнал для России: Россия не может рассчитывать на победу, если сделает ставку на долгую войну", - подчеркнул Шольц.

F-16 для Украины - последние новости

В конце апреля несколько стран согласились передать Украине истребители F-16.

19 мая президент США Джо Байден заявил, что Штаты поддержат обучение украинских пилотов на этих истребителях. Позже в Белом доме отметили, что Украина не сможет использовать эти самолеты в будущем контрнаступлении.

В то же время в Министерстве обороны Украины отметили, что F-16 могут появиться у нас уже этой осенью.

Эксперты отмечают, что научить украинских пилотов на F-16 за четыре месяца - вполне реально.

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