По словам британского премьера Риши Сунака, Украина должна не только выиграть войну, но и крепкий мир.

Соединенное Королевство планирует начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 "этим летом", чтобы "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего".

Как пишет CNN, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул поддержку его страны защиты Украины от России. Он заявил, что "безопасность Украины – это наша безопасность".

Сунак также приветствовал "очень ощутимый прогресс в предоставлении дальнейшей поддержки", достигнутый на G7. Особенно он обратил внимание на поддержку президентом США Джо Байденом "международной коалиции" стран для предоставления передовых истребителей Украине.

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"Украина должна не только выиграть войну, но и выиграть справедливый и прочный мир", – отметил Сунак.

Он назвал присутствие украинского президента Владимира Зеленского на G7 в Хиросиме "очень мощным моментом". Накануне они провели двустороннюю встречу.

"Увидеть президента Зеленского, который стоит бок о бок со своими союзниками по G7, я считаю, что это сигнал России и мира, что мы объединены при президенте Зеленском и его людях и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется", - подытожил британский премьер.

F-16 для Украины - что известно

20 мая стало известно, что США вместе с партнерами наконец начали двигаться в вопросе передачи истребители F-16 для Украины. По словам Сунака, пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми воздушными силами.

Президент Владимир Зеленский назвал предоставление Украине современных истребителей "историческим моментом" для всей архитектуры безопасности в Европе и мире .

Майор резерва армии обороны Израиля Виктор Верцнер заявил, что украинские пилоты вполне могут научиться управлять истребителями F-16 за четыре месяца.

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