Также испанцы вызвались обучить вдвое больше украинских солдат, чем планировалось.

Испания передаст Украине дополнительные бронемашины, средства противовоздушной обороны и противокорабельные ракеты. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи в формате "Рамштайн".

В пресс-релизе испанского Минобороны не приведены конкретные наименования военного снаряжения и оружия, которое планируют передать, но указано следующее:

Министр проинформировала своих коллег о состоянии поставок техники, которой Испания продолжает поддерживать Украину. Было объявлено об отправке новых бронетранспортеров, надувных лодок, а также различного оборудования, пусковых установок и ракет для противовоздушной и морской обороны, специальных грузовиков для обслуживания этих систем и машин скорой помощи.

Также сообщается, о передаче медицинских инструментов и материалов для поддержки работы передвижного госпиталя, предоставленного Украине ранее.

Кроме того, Испания пообещала удвоить (до 4 тысяч) количество украинских военных, которые пройдут тренировки на территории страны.

Западная военная помощь Украине - последние новости

Как писал УНИАН, накануне Германия объявила о новом крупном пакете помощи стоимостью около 400 миллионов евро. В него в частности вошли артиллерийские боеприпасы различных типов и калибров, бронированные машины MRAP, зимнее снаряжение для солдат, транспортные средства и надводные беспилотники.

В течение нескольких последних дней появляется все больше намеков, что на этой неделе США могут впервые объявить о передаче Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Киев уже давно о них просил, и похоже к визиту Зеленского в США "эмбарго" таки снимут.

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