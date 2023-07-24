Кроме того, Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113.

Испания передала Украине очередную партию гуманитарной и военной помощи.

Как сообщило Минобороны Испании, в Украину направляется корабль, на котором четыре танка Leopard 2A4. В начале августа судно доставит груз по месту назначения.

"Груз, отправленный Испанией, состоит из четырех танков Leopard 2A4 в дополнение к шести Leopard 2 с теми же характеристиками, которые уже были переданы украинской стороне", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Испания отправила десять бронированных автомобилей TOA M-113, бронированный многоцелевой автомобиль и десять тяжеловозов. В груз входят и три гражданские машины скорой помощи и бронированная машина скорой помощи, а также бронированная гражданская машина скорой помощи (для пограничников).

Танки Leopard для Украины

21 июля стало известно, что Германия передала Украине первые основные боевые танки Leopard 1A5.

В мае этого года посол Украины в Германии сообщил, что союзники для ВСУ передадут 110 танков Leopard 1A5.

Дания и Нидерланды в июне объявили, что Украина получит дополнительные танки Leopard 2A4.

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