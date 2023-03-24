По словам главы МИД, эти страны будут работать над тем, чтобы помощь снарядами Украине стала действительно стратегической.

Уже 20 европейских стран присоединились к проектному соглашению по закупке боеприпасов 155-го калибра для Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на совместном онлайн-брифинге с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве.

Кулеба поблагодарил Литву за согласование новой европейской инициативы по поставкам в Украину артиллерийских снарядов.

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"Мы скоординировали дальнейшие шаги, как можно побыстрее поставить в Украину артиллерийские снаряды в рамках этого общеевропейского механизма, чтобы он эффективно заработал", - сказал Кулеба.

По словам министра, в Украине высоко ценят подписанный 20 марта проект Европейского оборонного агентства по совместному производству боеприпасов 155 калибра.

"Сегодня, по состоянию на сейчас, к этому проекту уже присоединились 19 государств-членов Европейского Союза и Норвегия. То есть, 20 стран, которые будут задействованы в той или иной форме в совместное производство чрезвычайно необходимого Украине боеприпаса 155 калибра", - добавил он.

Как отметил Кулеба, это является революционным шагом. "Все эти страны будут работать над тем, чтобы помощь снарядами Украине стала действительно стратегической", - подчеркнул министр.

Боеприпасы для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм в течение 12-месячного периода.

Сначала 18 стран подписали проектное соглашение Европейского оборонного агентства по совместным закупкам боеприпасов с целью предоставления их Украине и пополнения их запасов в странах ЕС: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, а также Норвегия, которая не является членом ЕС. Позже к ним присоединилась Испания.

Венгрия отказалась присоединяться к плану совместных закупок. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что его страна и в дальнейшем будет выступать против предоставления Украине военной помощи.

Впоследствии вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что более 20 стран-членов ЕС будут участвовать в проекте по совместной закупке боеприпасов для Украины. Всего будет выделено 2 млрд евро, но 1 млрд будет направлен на компенсацию средств, которые будут потрачены на совместные закупки снарядов калибром 155 мм и ракет, если Украина сделает соответствующий запрос.

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