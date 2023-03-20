Вклад Венгрии в размере около 10 миллионов евро будет использован на другие цели.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась участвовать в проекте ЕС по приобретению 1 млн боеприпасов для Украины.

Как пишет венгерское издание Index, в Брюсселе он заявил, что якобы на страны, которые "выступают за мир" оказывают давление, но Венгрия и в дальнейшем будет выступать против военной помощи Украине.

"Я могу вас заверить, что Венгрия не желает поддаваться этому растущему и явному давлению. Мы настаиваем на представлении собственных национальных интересов. Мы также поддерживаем мирное дело. ... Первое предложение говорит о том, что если страна-участница поставляет в Украину боеприпасы из собственных имеющихся запасов, то это будет финансироваться из общего бюджета – Европейской рамочной программы мира – в размере одного миллиарда евро. ... Мы хотим мира, мы не будем участвовать в этой акции", – заявил Сийярто.

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В то же время венгерский политик подчеркнул, что его страна "не будет мешать другим делать то, что они хотят".

Один процент венгерского вклада в размере около 10 миллионов евро будет использоваться для других целей.

"Мы не покупаем боеприпасы для отправки в Украину, поэтому вклад Венгрии в этот фонд также может быть использован для общих мирных целей", – сказал Сийярто.

Соглашение о поставках боеприпасов Украине

Ранее стало известно, что в Евросоюзе обсуждают план касательно закупки боеприпасов, которые передадут Украине.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на полях встречи с коллегами в Брюсселе сообщил, что в блоке согласовали поставки Украине миллиона артиллерийских боеприпасов 155 калибра в течение следующего года.

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