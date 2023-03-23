Также лидеры Европейского союза обсудят с генсеком ООН Гутерришем войну в Украине, в том числе продовольственную безопасность и санкции.

Лидеры ЕС намерены одобрить сделку, направленную на отправку в Украину 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, чтобы помочь стране противостоять вторжению России.

Ускоренная процедура была принята на встрече министров иностранных дел и обороны в начале этой недели, и, по словам нескольких высокопоставленных дипломатов ЕС, лидеры, собравшиеся на саммите в Брюсселе в четверг, дадут ей политическое одобрение. Об этом пишут Associated Press и Reuters.

Чиновники предупредили, что Украина использует снаряды быстрее, чем ее союзники могут их производить, что побуждает к возобновлению поиска боеприпасов и способов увеличения производства.

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"Крайне важно быстро отправить боеприпасы в Украину, потому что это может изменить ход этой войны", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прибыв на саммит.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что получил одобрение своего предложения о выделении 1 миллиарда евро, чтобы побудить страны-члены предоставить артиллерийские снаряды из своих запасов и разместить заказы у предприятий на новые снаряды.

Еще 1 миллиард евро также будет использован для ускорения выполнения новых заказов и поощрения стран к совместной работе над этими закупками через Европейское оборонное агентство или в группах по крайней мере из трех стран.

Лидеры ЕС также обсудят возможность увеличения Европейского фонда мира на дополнительные 3,5 млрд евро. Этот фонд, используется для возмещения затрат странам-членам, которые предоставляют оружие, боеприпасы и военную поддержку Украине.

Параллельно с этим Европейское оборонное агентство объединит требования государств-членов о пополнении запасов и проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с промышленными поставщиками боеприпасов в Европе.

"Когда у нас есть эта совместная закупка, тогда у оборонной промышленности есть заказы, которые они могут фактически удвоить, чего они не сделали до сих пор", - сказала Каллас.

"Нам нужно будет принять меры для увеличения производственных мощностей европейской оборонной промышленности", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

На двухдневной встрече к лидерам присоединится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш за обедом в четверг, а президент Украины Владимир Зеленский выступит перед участниками встречи по видеосвязи.

Лидеры Европейского союза обсудят с Гутерришем войну в Украине, в том числе продовольственную безопасность и санкции.

"Мы, как всегда, подтвердим нашу непоколебимую приверженность делу оказания помощи Украине", - заявил Шарль Мишель.

Другие темы для обсуждения будут включать конкурентоспособность ЕС и его реакцию на Закон США о снижении инфляции стоимостью 369 миллиардов долларов. энергия. Пятничные дискуссии будут посвящены экономической и финансовой ситуации.

Боеприпасы для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по разным оценкам, Украина выпускает 6000-7000 артиллерийских снарядов в день, что составляет около трети от используемого Россией количества снарядов.

20 марта в Брюсселе министры обороны стран-членов ЕС договорились об отправке 1 миллиона снарядов калибра 155 мм Украине. Они будут переданы в течение 12 месяцев.

Среди 27 стран ЕС Венгрия объявила, что не будет участвовать в поставках боеприпасов в Украину, сославшись на свою приверженность миру, но заявила, что не будет мешать другим членам делать это, блокируя сделку.

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