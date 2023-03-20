Проект "Совместные закупки боеприпасов" начали в рекордные сроки, отметили в Европейском оборонном агентстве.

Европейское оборонное агентство назвало 18 стран, которые согласились совместно покупать боеприпасы для Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте агентства. В частности, 18 стран подписали проектное соглашение Европейского оборонного агентства для совместных закупок боеприпасов с целью оказания помощи Украине и пополнения национальных запасов стран-членов ЕС.

Этот проект открывает путь 17 странам-членам Евросоюза и Норвегии двигаться по двум направлениям: речь идет о двухлетней ускоренной процедуре по артиллерийским снарядам калибра 155 мм и семилетнем проекте для закупки различных типов боеприпасов.

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Соглашение уже подписали следующие страны: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия. Еще есть страны ЕС, которые выразили намерение присоединиться к этой инициативе вскоре после выполнения национальных процедур.

Проект "Совместные закупки боеприпасов" был начат в рекордные сроки Европейским оборонным агентством с целью ответа на призыв о необходимости совместной закупки снарядов и более быстрого объединения, координации и согласования контактов европейской оборонной промышленностью.

Этот проект создает прочный фундамент для намерения стран-членов совместно покупать срочно необходимые снаряды для Украины.

Также это посылает четкий сигнал для промышленности и укрепляет поддержку Украины в связи с российской агрессивной войной.

Помощь Украине от ЕС - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 8 марта вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель объяснил, что с целью удовлетворения потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах быстрыми темпами, наращивания производственных мощностей и уменьшения времени на производство боеприпасов в странах ЕС было одобрено выделение дополнительных 2 млрд евро для Европейского фонда мира в поддержку Украины.

Сегодня, 20 марта, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм в течение 12-месячного периода. Боррель назвал это решение историческим.

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