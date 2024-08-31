Назначение этого дрона пока остается неизвестным.

Во время воздушной атаки на Украину 30 августа Россия использовала новый тип дронов, которые фактически являются некими "болванками" без боевой части, однако оснащены реактивным двигателем. Фото и данные о нем опубликовал тг-канал "Полковник ГШ". В заметке указано, что этот БПЛА был сбит 30 августа.

Новый пока неидентифицированный реактивный дрон сделан по аэродинамической схеме летающее крыло, боевая часть в нем отсутствовала. При этом, отмечается в заметке, уровень изготовления дрона соответствует "авиамодельному кружку" - управляющие поверхности прикреплены дверными петлями, отсутствуют некоторые заклепки, использован армированный скотч для фиксации проложенной по крылу проволоки.

Как отмечают эксперты Defense Express, реактивный двигатель по внешнему виду напоминает китайские SW400pro, они свободно продаются на гражданском рынке и предназначены для авиамоделей.

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"Если предположение верно, то речь идет о малогабаритном двигателе диаметром 14,6 см, весом 3 кг и тягой в 400 Н (40,4 кгс). Но назвать такой двигатель дешевым сложно, потому что на гражданском рынке встречается его цена от 6,5 до 12 тысяч долларов без доставки", - отмечают аналитики.

В Defense Express добавляют, что назначение этого дрона пока остается неизвестным.

"Возможно речь идет об очередной ложной цели, но использование реактивного двигателя для этого является довольно дискуссионным выбором. В то же время следует отметить, что возможно в РФ попытались вдохновиться иранским Shahed-238, который в очень незначительном количестве применен против Украины в январе 2024 года", - пишут аналитики.

Работа украинской ПВО - новости

Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и "Шахедами". Силам ПВО удалось сбить 24 вражеские "Шахеды" из 52, при этом еще 25 упали сами, три - "вернулись домой" в Россию и Беларусь".

Как писало AP, поскольку все больше украинских мужчин отправляются на восток, на линию фронта, женщины все чаще выполняют традиционно мужские роли в Украине - в частности, вступают в подразделения ПВО, которые сбивают российские беспилотники.

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