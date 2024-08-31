Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Республику Беларусь.

Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и "Шахедами". Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области России.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

При этом в Воздушных силах указали на необычную деталь атаки - более двух десятков вражеских беспилотников упали самостоятельно.

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"В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении России, еще один - в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Атаки РФ по Украине

Сегодня враг атаковал Киев ударными БПЛА. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа. При этом Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

30 августа оккупанты нанесли пять авиационных ударов по Харькову из соседней Белгородской области РФ боеприпасами УМПБ Д-30, которые попали по пяти разным местам в трех районах города.

По состоянию на утро известно о 7 погибших и 97 раненых, из них 22 ребенка. Известно, что среди погибших - 14-летняя девушка. Также в результате удара обвалилась верхняя часть 12-этажного жилого дома в Индустриальном районе.

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