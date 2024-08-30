Россияне потеряли десятки артсистем и ББМ за сутки, - Генштаб

Среди потерь врага в технике, в частности 23 артиллерийские системы.

Российская оккупационная армия понесла очередные потери на войне против Украины, речь идет о более тысячи захватчиков.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 613 тыс. 590 (+1200 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 574 (+3) единицы танков, 16 тыс. 722 (+23) боевые бронированные машины, 17 тыс. 572 (+23) артиллерийские системы и 1 тыс. 175 (+1) реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, речь идет о 940 (+1) средствах противовоздушной обороны, 368 самолетах, 328 вертолетах, 14 тыс. 453 (+84) беспилотниках оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 556 крылатых ракетах.

В этом перечне также 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 23 тыс. 763 (+57) единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 967 (+2) единиц спецтехники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре – локационно потеряны (упали самостоятельно). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях", - отметили в пресс-службе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным "Института по изучению войны", российские власти на фоне Курской операции создают новые добровольческие отряды территориальной обороны.

В Институте отмечают, что это свидетельствует о нежелании правителя России Владимира Путина серьезно противодействовать вторжению и проводить мобилизацию из-за рисков общественного недовольства или масштабной передислокации войск, что сорвет наступательные операции России на востоке Украины.

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