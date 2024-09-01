За последние месяцы в силы обороны Бучи было набрано не менее 70 женщин для операций по борьбе с беспилотниками.

Поскольку все больше украинских мужчин отправляются на восток, на линию фронта, женщины все чаще выполняют традиционно мужские роли в Украине - от угольных шахт до сил территориальной обороны. Как пишет AP, в том числе, украинки вступают в подразделения ПВО, сбивающие российские беспилотники.

"Ведьмы Бучи"

За последние месяцы в силы обороны Бучи было набрано не менее 70 женщин для операций по борьбе с беспилотниками. Это часть общенациональной кампании по привлечению женщин-волонтеров на неполный рабочий день для пополнения рядов местных подразделений обороны.

"Они называют себя "ведьмами Бучи", намекая на свою роль в наблюдении за ночным небом в поисках российских беспилотников", - пишет AP.

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Одна из женщин, Ангелина, лечила раненых жителей во время российской оккупации Бучи. Поэтому, когда они с подругой увидели на шоссе знак, призывающий женщин-новобранцев, то "не колебались".

Другой волонтер, 34-летняя продавщица с четырьмя детьми, Лидия, сказала, что ее главной мотивацией было внести свой вклад в защиту своей семьи.

"Мой младший сын всегда спрашивает: "Мама, ты носишь оружие?" Я говорю: "Да". Он спрашивает: "Ты стреляешь?" Я говорю: "Конечно, стреляю", - рассказывает она.

Никакой разницы между мужчинами и женщинами-добровольцами

Женщины в мобильных огневых частях выходят на дежурство каждые два-три дня. Они работают группами по пять человек, с пулеметчиком, помощником, огневой поддержкой, водителем и командиром. При этом, как рассказывает Ангелина, в работе подразделений ПВО нет ничего легкого, нужно постоянно тренироваться.

"Мне приходится тренироваться все время, в том числе на тренажерах", - говорит она.

При этом командир взвода с позывным Калипсо отмечает, что нет никакой разницы между мужчинами и женщинами-добровольцами.

"С того момента, как мы приходим служить, подписываем контракт, мы больше не женщины, мы солдаты", — сказала она. "Мы должны выполнять свою работу, и мужчины тоже это понимают. Мы не приходим сюда, чтобы сидеть и варить борщ или что-то в этом роде", - говорит она.

Чем больше женщин будут готовиться к вступлению в ряды территориальных сил обороны, тем безопаснее будет небо Украины, говорит Ангелина.

"Это значит, что я смогу внести хотя бы небольшой вклад в то, чтобы моя мама спала спокойно, чтобы мои братья и сестры спокойно ходили в школу и чтобы они могли спокойно встречаться со своими друзьями", - сказала она.

Работа украинской ПВО - новости

Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и "Шахедами". Силам ПВО удалось сбить 24 вражеских "Шахеда" из 52, при этом еще 25 упали сами, три - "вернулись домой" в россию и Беларусь".

В частности, враг атаковал ударными БПЛА Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа. При этом Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены, обошлось без разрушений и пострадавших.

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