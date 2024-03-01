Компания Delair уже поставляла беспилотники украинским Силам обороны.

Франция заказывает у производителя беспилотников Delair 100 дронов для нужд Украины. Эта компания является одним из ведущих мировых производителей БПЛА.

Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил в соцсети Х министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Беспилотники должны поступить в Украину уже летом 2024 года.

"Всего у нашего в боронно-промышленного комплекса будет заказано 2 тысячи беспилотников с дистанционным управлением. Для нужд наших войск и потребностей Украины", – добавил он.

Стоит отметить, что французская компания Delair уже поставляла беспилотники украинским Силам обороны. Военные получили более 150 БПЛА.

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Украинские военные получат 9 артустановок DITA. Изготовит их Чехия, в то же время контракт профинансируют Нидерланды.

Кроме того, Израиль планирует предоставить Украине системы раннего предупреждения о воздушных атаках России. Постпред страны в ООН Гилад Эрдан подчеркнул, что в Израиле "рады поделиться потенциалом с украинскими друзьями".

Между тем в администрации президента США рассматривают возможность предоставления экстренной военной помощи Украине из запасов американской армии.

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