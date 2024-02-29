В отличие от предыдущих пакетов помощи, на этот раз армия США не получит автоматическую компенсацию на закупку новых снарядов у промышленности.

Администрация президента США сейчас рассматривает возможность оказания экстренной военной помощи Украине за счет собственных запасов американской армии. Этот план сейчас "на столе" в Белом доме, заявили информированные чиновники газете The New York Times.

По словам официальных лиц, такой шаг был бы краткосрочной мерой, чтобы помочь украинским вооруженным силам, пока Конгресс не выйдет из многомесячного тупика и не утвердит больший пакет военной помощи Украине.

"Это то, что, как я знаю, есть на столе", - сказал сенатор-демократ Джек Рид, который возглавляет Комитет по вооруженным силам в Сенате. Господин Рид, который недавно вернулся из Украины, сказал, что поддержит такую промежуточную меру, "чтобы выиграть время".

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Сейчас Пентагон имеет полномочия передать Украине оружие из собственных запасов на общую сумму около 4 миллиардов долларов. Но в декабре иссяк отдельный фонд, за счет которого Пентагон мог сразу пополнять собственные запасы, компенсируя переданное украинцам. С тех пор официальный Вашингтон не решался рисковать готовностью американских военных и лишать их части складских запасов ради поддержки Украины.

"Это мышление меняется, главным образом из-за все более ужасного положения Украины на поле боя. Западные официальные лица и аналитики говорят, что украинские сухопутные силы уступают [врагу] по численности личного состава и вооружения, не имеют артиллерии, оружия противовоздушной обороны и других боеприпасов, и они находятся в, возможно, самом опасном положении со времени первых месяцев войны", - пишет NYT.

Однако некоторые чиновники опасаются, что передача Украине боеприпасов за счет запасов армии США лишь уменьшит давление на Конгресс и снизит шансы на принятие новой программы долгосрочной помощи Киеву.

Это также подвергло бы администрацию Байдена критике со стороны республиканцев, которые обвинят Белый дом в нанесении вреда Соединенным Штатам на фоне роста глобальной военной напряженности.

Проблема за военной помощью от США: последние новости

Как писал УНИАН, на днях Байден собрал в Белом доме лидеров Конгресса, чтобы объяснить им критическую важность Украины для безопасности самих США и указать на крайне плохую ситуацию с обеспечением ВСУ боеприпасами. Однако республиканцы не изменили своего мнения и продолжают блокировать помощь Украине, прикрываясь внутренними проблемами самих США.

На этом фоне канал CNN сообщил, что у Пентагона на самом деле до сих пор есть около 4 миллиардов долларов, которые можно потратить на поддержку Украины. Это последний источник такой помощи, но его использование ослабит боеготовность армии США.

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