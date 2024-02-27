Ранее СМИ писали, что израильский производитель оружия поставлял системы борьбы с БПЛА в Украину через Польшу.

Израиль планирует предоставить Украине системы раннего предупреждения о воздушных атаках России.

Как сообщил постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, "Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения о ракетных атаках и атаках беспилотников".

По его словам, в Израиле "рады поделиться потенциалом с украинскими друзьями".

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Эрдан также отметил, что в первые дни после начала полномасштабного вторжения России Израиль прислал Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования. Кроме того, "сотни украинцев получили лечение в израильских больницах и центрах реабилитации".

Израиль передавал Украине оружие через Польшу

В сентябре 2022 года СМИ писали, что израильский производитель оружия поставлял системы борьбы с БПЛА в Украину через Польшу, отмечая, что продажи проводились через Варшаву, чтобы обойти отказ Тель-Авива продавать передовые вооружения Украине.

Сообщается, что компания проинформировала министерство безопасности Израиля о том, что продает оружие Польше, хотя и сделала вид, что не знает, что последняя затем передавала оружие Киеву для использования против России.

Израиль развертывает системы защиты от дронов вдоль своих границ с Газой, Ливаном и Сирией и считается мировым лидером в разработке технологий, в которых участвуют несколько израильских фирм - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group.

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