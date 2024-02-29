Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже в ближайшие дни, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и Молдовы. Об этом сообщил представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, информирует Укринформ.
Он добавил, что европейские страны обсудят дальнейшие конкретные меры для Украины и как защитить страны, которые дестабилизирует Россия, в частности Молдову.
"Министры проведут следующую встречу в течение следующих нескольких дней с целью усиления поддержки Украины для достижения конкретного прогресса в различных вопросах, затронутых 26 февраля. Цель - сделать больше и по-другому для Украины", - сказал спикер.
Лемуан напомнил, что во время недавней встречи в Париже была достигнута договоренность о совместных действиях в нескольких сферах, среди которых - "защита стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, и способность поддержать Украину на ее границе с Беларусью невоенными силами и операциями по разминированию".
"Попытки дестабилизации Россией европейского континента требуют от нас усиления поддержки Украины, а также всех возможных действий, чтобы помешать России победить в войне, за которую она несет полную ответственность", - подчеркнул представитель МИД Франции.
Помощь ЕС Украине - последние новости
В четверг, 29 февраля, Европейский парламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине оружие для победы. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах, передовых системах ПВО и боеприпасах.
В документе, в частности, отмечается, что для победы не должно быть "самовольно установленных ограничений на военную поддержку для Украины".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет большой дальности.
В частности, он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины.
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