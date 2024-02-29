В Париже главы оборонных и внешнеполитических ведомств обсудят "конкретный прогресс в вопросе помощи Украине".

Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже в ближайшие дни, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и Молдовы. Об этом сообщил представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, информирует Укринформ.

Он добавил, что европейские страны обсудят дальнейшие конкретные меры для Украины и как защитить страны, которые дестабилизирует Россия, в частности Молдову.

"Министры проведут следующую встречу в течение следующих нескольких дней с целью усиления поддержки Украины для достижения конкретного прогресса в различных вопросах, затронутых 26 февраля. Цель - сделать больше и по-другому для Украины", - сказал спикер.

Лемуан напомнил, что во время недавней встречи в Париже была достигнута договоренность о совместных действиях в нескольких сферах, среди которых - "защита стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, и способность поддержать Украину на ее границе с Беларусью невоенными силами и операциями по разминированию".

"Попытки дестабилизации Россией европейского континента требуют от нас усиления поддержки Украины, а также всех возможных действий, чтобы помешать России победить в войне, за которую она несет полную ответственность", - подчеркнул представитель МИД Франции.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В четверг, 29 февраля, Европейский парламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине оружие для победы. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах, передовых системах ПВО и боеприпасах.

В документе, в частности, отмечается, что для победы не должно быть "самовольно установленных ограничений на военную поддержку для Украины".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет большой дальности.

В частности, он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: