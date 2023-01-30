F-16 - довольно легкий самолет, что дает ему возможность быть неуязвимым в воздухе, отметил эксперт.

Американский истребитель F-16 - многофункциональный многоцелевой самолет, который может использоваться как для бомбардировок, так и для противовоздушной обороны.

"F-16 может выполнять задачи как по поражению противника на земле, то есть нести боевую нагрузку (порядка 7 тонн). Это может быть ракеты класса воздух-земля или бомбы. Также F-16 может вести нагрузку класса воздух-воздух и ввести борьбу с воздушными целями, как с ракетами, так и с авиацией противника", - рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, он добавил, что истребитель F-16 может работать в условиях радиоэлектронных помех и при применении систем ПВО, особенно российских:

"Он для них малозаметный считается".

По словам Жданова, F-16 - довольно легкий самолет, что дает ему возможность быть неуязвимым в воздухе.

Получит ли Украина американские истребители F-16 - последние новости

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут "зеленый свет".

По словам спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, Украине для защиты нужно заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.