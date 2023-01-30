Французский президент назвал условия, при которых станет возможной передача истребителей Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность поставок истребителей Украине в рамках военной помощи со стороны Парижа.

Во время своей пресс-конференции в Гааге Макрон заявил на встречный вопрос журналистов по этому поводу, что "в принципе, ничего не запрещено", цитирует BFM TV.

При этом он перечислил несколько условий, на которые Париж будет обращать внимание при принятии подобных решений.

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По словам Макрона, помощь Украине не должна вызывать эскалацию или же "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае", - сказал он.

Передача истребителей со стороны партнеров Украины

30 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут "зеленый свет".

Однако не все в ЕС поддерживают идею о передаче Украине истребителей: канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал дебаты по поставкам Украине истребителей. По его убеждению, участники дискуссий руководствуются скорее "внутриполитическими мотивами"

Как ранее прокомментировал украинский военный эксперт Олег Жданов, американский истребитель F-16 - многофункциональный многоцелевой самолет, который может использоваться как для бомбардировок, так и для противовоздушной обороны.

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