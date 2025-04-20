Новый тип вооружения может нанести урон промышленному комплексу РФ.

Новые типы вооружений Сил обороны Украины способны прорывать российское ПВО и поражать важные объекты на территории России. Такое мнение в эфире КИЕВ24 выразил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

По его словам, речь идет о ракетах "Барс". Он подчеркнул, что это новейшее оружие, которое является смесью дрона и ракеты, можно использовать для точных ударов по промышленным объектам России.

"Эти ракеты имеют возможность быть очень умными, когда им нужно, на определенных участках. Россиянам должно быть очень сложно додумывать и понимать, каким образом происходит полет", - отметил Хазан.

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Отмечается, что устройства не будут лететь, как обычная крылатая ракета. Они могут менять траектории полета, как дроны, что, в свою очередь, позволит прорвать российскую систему ПВО.

"Я лично желаю, чтобы два города, которые больше всего защищаются системами ПВО, такие как Москва и Ленинград, туда прилетало каждый вечер, каждое утро... Может долететь ("Барс" - УНИАН)", - добавил он.

Хазан считает, что это должно происходить регулярно, чтобы россияне осознали, что так называемое "СВО" добралось и до них.

Что известно о ракете Барс

Как писал УНИАН, недавно министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что Украина увеличила производство крылатых ракет различных типов в восемь раз с 2023 года. Он также упомянул, что создана новая крылатая ракета "Барс".

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный назвал преимущества новой украинской ракеты"Барс". По его словам, оружие способно бить на дальность до 800 километров.

Более того, "Барс" обладает относительно небольшим размером и несет боеголовку около 50 килограммов.

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