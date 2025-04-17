Ракета может бить на дальность до 800 километров.

Одним из главных преимуществ новой украинской ракеты-дрона "Барс" является ее стоимость. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Она запускается из контейнера, пороховым зарядом. Далее она раскрывает крылья и идет по маршруту. И второй момент - это размер. Этот "Барс" относительно небольшой. Но можно сказать, что он несет боеголовку около 50 килограммов. Это довольно серьезная боеголовка, она может уничтожить НПЗ, систему ЗРК, ПВО, командный пункт или другой очень ценный объект. И стоимость такой ракеты небольшая, речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов", - сказал Нарожный.

Ракета "Барс": что известно

Накануне министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что Украина увеличила производство крылатых ракет различных типов в восемь раз с 2023 года.

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Впоследствии ВВС со ссылкой на источники во власти сообщило, что Украина разработала новую ракету-дрон "Барс". Технические характеристики ракеты неизвестны. Сообщается лишь о том, что она способна лететь на расстояние до 800 километров и имеет боевой вес около 50-100 кг. Также известно, что эта разработка похожа на другую украинскую ракету "Ад".

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