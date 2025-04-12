Сегодня Украина имеет "очень много новых изделий", хотя несколько лет назад выпускала только ракету "Нептун", говорят в ведомстве.

В 2024 году Украина в 8 раз увеличила производство крылатых ракет по сравнению с предыдущим годом, а также значительно увеличила выпуск дальнобойных дронов и общий объем вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время брифинга ко Дню Оружейника, передает "Суспільне".

Как отметил министр, в прошлом году украинская оборонная промышленность продемонстрировала беспрецедентный рост. Если еще несколько лет назад Украина производила только одну модель крылатой ракеты - "Нептун", то теперь имеет "очень много новых изделий, которые обеспечили увеличение объема производства в восемь раз, по сравнению с 2023 годом".

Минстратегпром также отчитывается о приросте производства дальнобойных дронов: их производство увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2023 годом и в 22 раза по сравнению с 2022.

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Всего за 2024 год в Украине было создано 324 новых образца вооружения. В прошлом году Украина изготовила вооружения на общую сумму 9 миллиардов долларов. Сметанит отметил:

"На этот год мы уже видим рост. Мы будем иметь возможность на конец этого года произвести вооружения военной техники на 35 млрд долларов внутри Украины".

В то же время советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин отметил, что на сегодня отечественная оборонная промышленность способна обеспечить ВСУ практически всей номенклатурой необходимых военных товаров:

"Сегодня, по разным оценкам, от 30% до 40% того, чем воюет наш фронт - произведено в Украине. Это и наша экономика. По состоянию на прошлый год значительная часть в доле ВВП - это уже наша оборонка. Я уверен, что после окончания войны нашей победой мы сможем и будем экспортировать наше оружие".

Производство оружия в Украине - главные новости

В январе 2025 года министр стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин сообщил, что Украина хочет привлечь до 20 миллиардов долларов для увеличения производства оружия, включая дальнобойные ракеты, средства ПВО и беспилотники.

15 февраля стало известно, что французская оружейная компания Thales и "Укроборонпром" договорились о создании совместного предприятия.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже в этом году Силы обороны могут получить новую технологию - дроны, объединенные в единый рой.

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