'Длинный Нептун': в ВМС ВСУ проккоментировали использование новой украинской ракеты

Новую ракетную систему применяет только одна структура в составе ВСУ.

Военно-морские силы ВСУ пока не могут раскрывать деталей о новой украинской ракете "Длинный Нептун". Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне".

"Детали ракеты должны собирать с той стороны линии фронта. Это - главный месседж", - сказал он.

Плетенчук отметил, что новую ракетную систему применяет только одна структура в составе ВСУ.

Видео дня

"Что касается непосредственно этой системы, то можем лишь отметить, что единственной структурой в составе ВСУ, которая использует и применяет эту ракетную систему, являются Военно-морские силы. И опытная эксплуатация, и боевое применение лежит на наших плечах. Как видите, справились достаточно успешно и уверены, что и в дальнейшем можем выполнять поставленные задачи", - подчеркнул он.

Плетенчук отметил, что командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа говорил о том, что в прошлом году ВМС выполнили более 50 удачных задач по поражению противника.

Ракета "Длинный Нептун" - что известно

Ранее в Forbes сообщали, что Украина уже ударила по России новым "Нептуном". Успешное применение "Длинного Нептуна", вероятно, состоялось 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Кроме того, в Defense Express писали, что "Длинный Нептун" имеет дальность до 1000 километров. Крылатая ракета "Нептун" уже неоднократно использовалась нашими войсками для ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: