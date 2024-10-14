Сейчас эксперты могут только догадываться, почему в целом дружественная к Украине Австралия так поступила.

Австралия порезала вертолеты MRH90 Taipan, которые просила Украина, а теперь продает запчасти от них. Об этом пишет Defense Express.

MRH90 Taipan является австралийской локализацией франко-немецкого вертолета NHI NH90, разработанного корпорацией Airbus Helicopters SAS (ранее известная как Eurocopter). Еще в январе появилась информация, что вертолеты начали резать на металл, а наиболее критичные компоненты из них якобы хотел выкупить Airbus Group, материнская компания "Еврокоптера".

Все это происходило на фоне публичных заявлений украинских чиновников, что Украина хотела бы получить вертолеты, которые не нужны самой Австралии.

Видео дня

"Но при этом всем оставался открытым вопрос все же о том, когда на самом деле Австралия начала договариваться с Airbus о возможном выкупе комплектующих с MRH90 Taipan, и не было ли это фактической причиной отказа передать эти вертолеты нашей стране", - добавляет Defense Express.

Известно, что европейцы уже начали получать ключевые компоненты распиленных австралийских вертолетов. Представитель Airbus Helicopters SAS Аксель Алоччио признал, что демонтированные из австралийских вертолетов запчасти уже "используются в широкой программе поддержки" NH90, при этом они продаются по сниженной цене. Мол, таким образом удалось решить проблему нехватки комплектующих к NH90.

"Отдельно показательным такой формат технической поддержки выглядит на фоне предыдущих сообщений о том, что NH90 считался проблемным, но теперь есть потенциальные заказы до 100 таких вертолетов, которые могут быть финализированы в течение 18 месяцев, в частности за счет заказов от стран Ближнего Востока", - добавляют аналитики.

Австралийские вертолеты MRH90 Taipan

Как писал УНИАН, еще в конце прошлого года Украина направила официальный запрос Австралии о передаче списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan.

Причиной списания вертолетов назывались проблемы с надежностью, в частности катастрофа одного из вертолетов во время учений. Однако Украина подчеркивала, что для нее в условиях войны понятие о безопасности немного отличается от того, которое имеет мирная Австралия.

Эксперты приводили несколько причин того, почему Австралия продолжила утилизацию вопреки запросам Украины. Эти причины могли иметь как юридический характер (проблемы конечного правообладателя), так и нехватку запчастей для эксплуатации этих вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: