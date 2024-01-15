Эксперты сделали несколько предположений, почему Австралия упорно и без каких-либо дополнительных комментариев утилизирует вертолеты MRH-90 Taipan.

Минобороны Австралии продолжает утилизацию вертолетов MRH-90 Taipan, которая была начата еще в конце 2023 года и не была объявлена официально. Ранее об их передаче просила Украина.

Как пишет "Дифенс Экспресс", всего речь идет о 45 вертолетах, которые выведены из эксплуатации из-за низкой надежности и постепенно заменяются на UH-60M Black Hawk.

Отмечает, что все это проходит несмотря на критику решения правительства Австралии и демонстрации с участием украинской диаспоры, которая призывает передать эти вертолеты в Украину. Представитель Минобороны страны подтвердил, что утилизация вертолетов будет продолжена.

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Отмечается, что причины же такой непоколебимости Австралии возможно объяснить целым рядом аспектов.

Известно, что машины пришлось дорабатывать, также существовали проблемы с двигателями. В 2021 году эксплуатация вертолетов была приостановлена из-за нехватки запасных частей, а впоследствии объявлено решение по их замене на UH-60M Black Hawk и вывод машин из эксплуатации на 10 лет раньше запланированного. В 2022 году все вертолеты снова были "поставлены на землю".

Эксперты сделали несколько предположений, почему Австралия упорно и без каких-либо дополнительных комментариев утилизирует вертолеты MRH-90 Taipan.

"Решение по утилизации было принято еще до запроса, что означает заключение соглашения с указанными Airbus Australia Pacific и NATO Helicopter Industries, в нарушении которого мало кто заинтересован. На это может накладываться юридические ограничения контракта на локализованное производство, по которому экспорт этих машин мог быть запрещен. Но важным аспектом является то, что Австралия вынуждена удерживать часть MRH-90 Taipan пока не заменит их на UH-60M Black Hawk. Пока страна получила лишь несколько этих вертолетов, а процесс утилизации вряд ли предполагает одновременную утилизацию всех MRH-90 Taipan", - отмечают аналитики.

По их мнению, второй аспект - нехватка запасных частей к этим машинам. Потому что кроме передачи любого вооружения и военной техники страна-донор берет на себя обязательства по ее обслуживанию. Но нехватка запасных частей прямо указывает, что с этим могут быть проблемы.

"Третий аспект - репутационные риски. Как это ни странно, но они существуют для Airbus, которая с вертолетом NH90 уже неоднократно попадала в скандал. В частности Норвегия в черне в 2022 году также приняла решение не просто отказаться от этой машины, а вернуть их производителю и истребовать с него компенсацию в размере 490 млн евро, потому что NH90 так и не достигли операционной готовности. В том же году планы по отказу от NH90 объявила Швеция, также из-за проблем с их операционной готовностью. И в этой ситуации значительно более интенсивная эксплуатация NH90 в реальных боевых условиях может продемонстрировать значительно большие недостатки, которые будут стоить не только репутации Airbus, но и жизни украинских военных", - добавили эксперты.

По мнению издания, эти аспекты составляют реальную картину, по которой значительно больше "против" чем "за" передачу объективно проблемных машин без запасных частей для участия в реальных боевых действиях.

Запрос Украины о передаче вертолетов MRH-90 Taipan

Еще в конце прошлого года правительство Австралии получило запрос от Украины на получение списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan.

Австралия планирует утилизировать списаны австралийские вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на просьбу Украины об их передаче, сообщает телеканал ABC.

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