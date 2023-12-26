Машины стоят около 20 миллионов долларов каждая на вторичном рынке.

Правительство Австралии получило запрос от Украины на получение списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan. Об этом информирует портал Asia-Pacific Defence Reporter.

Ранее стало известно, что австралийские техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и "прячут" их компоненты. Машины стоят около 20 миллионов долларов каждая вторичном рынке.

"По иронии судьбы, 10-тонные двухмоторные Taipan разбирают, а не разрезают, ведь их конструкция из углеродного волокна очень прочная", - пишет издание.

Впоследствии министр обороны Австралии Ричард Марлес сообщил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность.

Вертолеты Taipan: особенности

Вертолеты Taipan превосходят свои аналоги по всем ключевым показателям – скорости, дальности, полезной нагрузке и объему кабины. Это чрезвычайно современная, полностью цифровая машина с проводным управлением, которая имеет четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее в мире оборудование ночного видения.

Еще одна важная особенность для десантных операций с точки зрения безопасности заключается в том, что Taipan оснащен плавсредствами.

Вертолеты на войне в Украине - последние новости

В начале декабря HIMARS эффектно "поджарил" вражеский вертолет под Лиманом. Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, "вертолет был функционально уничтожен".

Также УНИАН сообщал, что Хорватия отдала Украине все свои вертолеты Mi-8.

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