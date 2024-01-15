Причиной утилизации австралийские власти указали проблемы с безопасностью и эксплуатацией вертолетов.

Австралия планирует утилизировать списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на просьбу Украины об их передаче, сообщает телеканал ABC.

Вертолеты были списаны в сентябре, на 14 месяцев раньше запланированного срока, из-за проблем с безопасностью. В конце июля 2023 года вертолет MRH-90 Taipan потерпел крушение во время совместных учений австралийцев и американцев на северо-востоке Австралии. Тогда на борту вертолета находились четверо австралийских военных, все они погибли.

"Украина подала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией самолетов", - говорится в статье.

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В то же время такое решение вызвало протесты со стороны проукраинских активистов, требующих передать вертолеты Киеву

"Мы оцениваем риски по-другому. Мы находимся в состоянии войны", - сказал Антон Богданович, организовавший митинг украинских сторонников в Сиднее в воскресенье.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что он "надеется, что еще есть возможность... потому что мы еще не получили никакого ответа".

Но процесс разборки уже начался, отмечает издание, поскольку ни одна страна или другая сторона не проявила интереса к целому вертолету.

Вертолеты Taipan для Украины

Сообщалось, что правительство Австралии получило запрос от Украины на получение списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan.

Ранее стало известно, что австралийские техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan. Машины стоят около 20 миллионов долларов каждая "на подержанном рынке". Они превосходят свои аналоги по всем ключевым показателям – скорости, дальности, полезной нагрузке и объему кабины.

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