Ранее Украине передавали ракеты ATACMS дальностью 165 км, сейчас в США заговорили о ракетах, способных бить на расстояние в 300 км.

Соединенные Штаты Америки в ближайшем будущем могут передать Украине ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до 300 км.

Наша страна и ранее получала ракеты ATACMS. Однако вариант, переданный осенью 2023 года, имел почти вдвое меньшую дальность – 165 км. УНИАН собрал все, что нужно знать о ракетах ATACMS и их модификациях.

Ракета ATACMS – цена

ATACMS расшифровывается как Army Tactical Missile System (Армейская тактическая ракетная система). Производит ракеты компания Lockheed Martin.

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Цена одной ракеты напрямую зависит от объема и условий контракта. К примеру, в 2020 году производитель сообщал об работах на общую сумму 426 млн долларов – планировалось изготовить 400 ракет. Таким образом, одна ракета в среднем стоила около 1,065 млн долларов.

Модификации ракет ATACMS

ATACMS Block I – принята на вооружение в 1991 году. Дальность стрельбы – до 165 км. Ее длина составляет 3,96 м, а диаметр – 0,61 м.

Эта модификация может встречаться подобозначениями M39, MGM-140 или MGM-140A. Боевая часть имеет 950 суббоеприпасов М74, и каждый из них покрывает до 15 квадратных метров.

ATACMS Block IA – принята на вооружение в 1998 году. Дальность стрельбы – до 300 км. Длина равна 3,96 м, а диаметр – 0,61 м. Может встречаться под обозначениями М39А1 и MGM-140B.

"На этой ракете боевая часть имеет втрое уменьшенную полезную нагрузку по сравнению с предыдущей версией – всего 300 суббоеприпасов М74. Но дальность стрельбы увеличена до 290 км. Система наведения – комбинированная, сочетание инерциальной и GPS-навигации", – пишет Defense Express.

ATACMS Block IVA – "боевое крещение" ракета прошла в 2003 году во время войны в Ираке. Может встречаться под разными обозначениями: Block IA Quick Reaction Unitary, Block IA Unitary, Block IA Unitary PIP, QRU, M57, MGM-140E, MGM-168, T2K и XM57.

Дальность стрельбы этой модификации достигает 300 км. Но интересным моментом является унитарная боевая часть массой 227 км. Она предназначена для уничтожения бункеров и фортификационных сооружений.

ATACMS-P – эта ракета также встречается под обозначением M39A3. Ее разработали специально для ВМС США. Предназначена для поражения углубленных целей.

Модернизированный TACMS – также встречается под обозначением M57A1. Работа над этой модификацией началась в 2016 году. Производитель заявляет, что дальность этой версии составляет от 300 до 450 км. Кроме того, она оснащена новейшей электроникой.

Из чего запускают ракеты ATACMS

Для осуществления пусков этих ракет используются установки M270 MLRS или HIMARS. Обе есть в распоряжении Сил обороны Украины. Далее расскажем о каждой подробнее.

M270 MLRS – реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП M2 Bradley. Ее приняли на вооружение в 1983 году. Она предназначена для поражения закрытых огневых позиций при любых погодных условиях, позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны противника, а также грузовых автомобилей и бронетранспортеров.

Цена одной такой системы составляет 2,3 млн долларов. Экипаж состоит из трех человек.

Что касается характеристик, то эта РСЗО может совершать 12 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – 45-80 км (для ракет калибра 227 мм), до 300 км (MGM-140 ATACMS) до 500 км (Precision Strike Missile). Максимальная скорость составляет 64 км/ч.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня, способная поражать цели на расстоянии до 500 км. Первые сведения о ее разработке появились в 1994 году, а развертывание систем началось в 2005 году. Впервые ее использовали в боях в 2007 году в Ираке.

HIMARS предназначен для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО, складов с боеприпасами и даже для уничтожения скоплений живой силы противника, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Говоря о характеристиках, стоит отметить, что эта РСЗО может иметь 6 ракет типа GMLRS, или 1 – MGM-140 ATACMS. Максимальная скорость – 85 км/ч.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что общая стоимость системы HIMARS за время войны в Украине подскочила до 4 млн долларов. Один выстрел обходится в примерно 900 тысяч долларов.

Потенциальная зона поражения ракет ATACMS

Как известно, Украина уже использовала ракеты ATACMS в войне с оккупантами. Правда, пока максимальная дальность, которую могли покрыть переданные партнерами снаряды, составляла 165 км. В этом случае, согласно материалу Defense Express, опубликованному осень 2023 года, под прицелом оказываются следующие территории:

Если же США передадут ATACMS дальностью 300 км, зона потенциального поражения существенно расширится. Тогда наши военные смогут доставать цели врага на всей оккупированной территории Украины. Говорить об ударах этими ракетами по территории РФ в силу ограничений со стороны США пока не приходится.

Другие особенности ракет ATACMS

Известно, что ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Не менее важен и тот факт, что ATACMS довольно не просто перехватить системами противовоздушной обороны. Причина в высокой скорости (до 3 Махов – около 3675 км/ч) и крутой траектории полета ракеты, корректирующей свое направление.

"Для перехвата таких ракет необходимо создание эшелонированной системы ПВО с комплексами С-400/С-300В и "Бук" последних модификаций. В то же время вооруженные силы РФ не располагают достаточным количеством ЗРК для создания таких рубежей обороны вокруг всех важных военных объектов на оккупированных территориях Украины", – объяснял "Мілітарний".

Применение ATACMS в ходе войны в Украине

17 октября во временно оккупированном Бердянске произошла "бавовна". Там прогремели мощные взрывы в районе аэродрома. В тот же день "прилетело" и по аэродрому в Луганске.

Позже стало известно, удары были нанесены ракетами ATACMS. Это был первый факт применения этих ракет Украиной. Их передача состоялась тайно.

Кроме того, Forbes пишет, что именно ракеты дальнего действия M39 (ATACMS), которые США передали в пакете помощи от 12 марта 2024 года, использовались украинскими военными для удара по оккупированному Джанкою.

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