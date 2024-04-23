Дальнобойные ATACMS способны бить на 300 км, отмечает издание.

В новом пакете военной помощи Украине стоимостью в почти 1 миллиард долларов Соединенные Штаты могут впервые передать дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом пишет CNN. Источники сообщают, что этот пакет должен быть утвержден президентом США Джо Байденом после того, как Сенат примет новый законопроект о финансировании помощи иностранным государствам, где говорится и об Украине.

Собеседники издания отметили, что в последние недели представители администрации Байдена сообщали в Конгрессе, что в рамках нового пакета США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности.

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Отмечается, что прошлой осенью США впервые передали Украине ATACMS средней дальности. Эти ракеты могут достигать цели на расстоянии около 160 км. При этом версия большей дальности способна бить на 300 км.

Новый пакет помощи Украине от США: что известно

23 апреля Reuters сообщило, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Известно, что его объявят в рамках законопроекта о помощи, который еще должен рассмотреть Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Агентство отмечает, что в новый пакет помощи могут войти ЗРК Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и тому подобное.

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