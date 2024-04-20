Отмечается, что Украина еще может получить такие же ракеты.

Украина нанесла сокрушительный удар по российской военной базе во временно оккупированном Джанкое. Украинские военные использовали ракеты дальнего действия M39 (ATACMS), которые США передали в пакете помощи от 12 марта.

Издание Forbes пишет, что снимки с авиабазы Джанкой, расположенной в 100 милях к югу от линии фронта, подтверждают, что россияне потеряли по меньшей мере четыре пусковые установки, принадлежавшие батарее зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400. Министерство обороны Украины утверждает, что ракеты также вывели из строя центр управления С-400 и четыре ценных радара ПВО.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, в Джанкое находятся полк вертолетов и три эскадрильи штурмовиков, но неизвестно, был ли поврежден или уничтожен какой-либо из этих самолетов.

Видео дня

"Противник тщательно скрывает количество пострадавших самолетов", - отметили в министерстве обороны в Киеве.

На видеозаписи, опубликованной министерством, запечатлено семь или восемь ракет M39. Каждая ракета 100-мильной дальности несла в своем 13-футовом корпусе около тысячи суббоеприпасов размером с гранату, что означает до 8 тысяч отдельных взрывов на российской базе.

В то время как колесные высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы украинской армии могут запускать по одной двухтонной М39, М270 могут запускать по две. Учитывая, что украинцы обычно используют свои HIMARS и M270 во взводах по четыре пусковые установки, скорее всего, последние и совершили налет на Джанкой.

Если ущерб был настолько серьезным, как утверждает украинское министерство обороны, возможно, стоило выпустить все M39. Украинцы могут утешиться тем, что, скорее всего, они получат больше ракет ATACMS, когда в Вашингтоне все же выделят Украине пакет помощи на 61 миллиард долларов.

Отмечается, что на вооружении США находятся сотни старых ракет, и срок годности их топлива скоро истечет. Нет никаких причин, по которым Белый дом не мог бы отправить их все в Украину и нет никаких причин, по которым украинская армия не сможет обстрелять ими любую российскую базу в радиусе ста миль от линии фронта.

Удар по аэродрому в Джанкое - последние новости

В ночь на 17 апреля ВСУ нанесли удар по аэродрому во временно оккупированном Джанкое, где базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии стало известно, что в результате удара уничтожили четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Также в ГУР заявили, что пострадала авиационная техника россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: