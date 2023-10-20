Степень повреждения вертолетов противника пока не подтверждена, отметили в британской разведке.

Британская разведка оценила последствия украинского удара дальнобойными ракетами ATACMS по российским вертолетам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, предположительно, что 17 октября 2023 года несколько российских вертолетов и оборудование противоракетной обороны были поражены на аэродромах в Бердянске и Луганске.

"Хотя степень повреждения пока не подтверждена, вероятно, что девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены, когда Украина утверждает, что впервые применила предоставленные Соединенными Штатами армейские тактические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS", - говорится в сообщении.

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Как отмечает разведка, Бердянск использовался как основная оперативная передовая база на южной оси с целью одновременного обеспечения логистики и наступательных и оборонительных возможностей.

"Если будет подтверждено, эти потери весьма вероятно будут иметь влияние на способность России как обороняться, так и проводить дальнейшие наступательные действия на этой оси", - говорится в сообщении.

При этом, учитывая нынешнюю нагрузку на российское военное производство, подтвержденные потери авиационной техники будет сложно заместить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Также вероятно, что эти потери создадут дополнительное давление на пилотов и воздушную базу России, которые почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с обслуживанием из-за непредсказуемо затяжной кампании", - подчеркивает разведка.

Как добавили в разведке, существует реальная возможность, что украинский удар по российским вертолетам заставит Россию снова передислоцировать оперативные базы и узлы управления как можно дальше от линии фронта, что увеличит бремя на логистические цепи.

Ракеты ATACMS уже в Украине - что известно о первом применении против россиян

Как сообщал УНИАН, ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также в Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией.

Сообщалось, что в результате удара были поражены 9 вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы.

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