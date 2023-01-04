Министр обороны Кристина Ламбрехт уже исключила Puma из программы участия Германии в развертывании сил быстрого реагирования НАТО.

Принятые на вооружение в Германии БМП Puma не выдерживают боевого применения. Это выяснили в ходе декабрьских учений Бундесвера.

Об этом сообщается в секретном докладе Минобороны Германии для Бундестага, который оказался в распоряжении Spiegel.

Результат учений издание назвало "полным фиаско". Как оказалось, все 18 БМП вышли из строя на поле боя. Хотя сейчас 17 из них уже отремонтированы, военные практически сразу заявили, что больше не будут заказывать Puma для Бундесвера.

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Отмечается, что Puma имела репутацию одной из самых современных немецких бронемашин. Однако попытка использовать эти БМП в боевых стрельбах привела к "отказам отдельных дорогостоящих компонентов и повреждениям из-за возгораний". В докладе указывается, что в ряде случаев аварийные ситуации потребовали проведения специальных расследований. Spiegel сообщает, что внутри одной из БМП произошло серьезное возгорание кабеля.

Министр обороны Кристина Ламбрехт уже исключила Puma из программы участия Германии в развертывании сил быстрого реагирования НАТО. Их заменят на бронемашины Marder.

Война в Украине: помощь Германии

В конце 2022 года Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов. Продолжаются переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard, однако решение остается за федеральным правительством

Германия уже передала Украине передовую систему ПВО Iris-T, что уже защищает украинское небо от российских ракет.

В сентябре ВСУ получили РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В анонсах была и передача четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

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