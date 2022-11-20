Поставки оружия Украине будут продолжаться, отметил министр обороны Франции.

Украина получила от Франции зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба.

Недавно Киев получил от Франции две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны и две реактивные системы залпового огня (LRU) для наземного удара, об этом рассказал французскому каналу BFMTV министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По словам министра, украинская армия просит радары. Этот запрос сейчас "на рассмотрении".

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Лекорню отметил, что парламент Франции также проголосовал за фонд поддержки в размере 200 млн евро, что позволит украинцам заказывать необходимое у французского оборонпрома оборудование и обеспечивать техническое обслуживание поставленных систем.

Кроме этой помощи, Франция решила обучать украинских военных.

"Наша задача - для начала - поддержать 2 тыс. человек из 15 тыс., предложенных Евросоюзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в частности на технике, которую мы поставляем", - рассказал министр.

Лекорню отметил, что Франция среди других присоединится к работе центра обслуживания военной техники для Украины в Словакии, работу которого будет координировать совместная франко-немецкая ассоциация оборонпрома KNDS. Он должен заработать за несколько недель. Его задачей будет быстрое техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, в том числе самоходной гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитных систем Gepard, бронетранспортеров Dingo.

Министр заверил, что поддержка Францией Украины является непоколебимой. По его словам, поставки оружия, сумма которых на сегодня достигла 550 миллионов евро, будут продолжаться.

"Подытожив всю нашу военную помощь, мы входим в пятерку крупнейших стран. Мы являемся одним из крупнейших вкладчиков с 550 миллионами евро из общей суммы 3 миллиарда евро", - отметил Лекорню.

Помощь Украине от Запада - важнейшие свежие новости

Как сообщал УНИАН, 17 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что создание интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба поддержали более 50 стран.

По его словам, ряд стран уже приняли решение о предоставлении Украине систем защиты, а Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

"Идет интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК CROTALE. Надеемся также на принятие решений относительно комплексов SAMP-T", - сообщил министр.

Справка УНИАН. В переводе с фр. Crotale означает гремучая змея. Crotale - это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс, имеющий малую дальность. Этот ЗРК предназначен для уничтожения воздушных целей в диапазоне средних, малых, а также предельно малых высот.

Это вооружение можно использовать для защиты стратегически важных военных объектов, а также для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

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