В Украину будет отправлено оборудование для лучшей самозащиты от бомбежек.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку Украине новых 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и другой оборонной помощи в первом квартале 2023 года.

Об этом Макрон сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, сообщает France 24.

"В последние дни Франция направила Украине больше оружия, ракетные установки (батареи противовоздушной обороны) Crotale, и оборудование, кроме того, что мы уже сделали", - сказал Макрон.

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"Мы также работаем с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню, чтобы иметь возможность снова доставить пригодное оружие и боеприпасы в первом квартале (2023 года) для того, чтобы украинцы смогли защищать себя от бомбардировок", - заявил Макрон.

Запланированные поставки включают новые мобильные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не назвал четкое количество систем, которые будут предоставлены.

Что такое Caesar

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

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