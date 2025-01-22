Вероятно, следующим импортозамещением из КНДР для российской армии станут РСЗО.

Российская армия с 2022 года во время войны против Украины потеряла практически все свои самоходные артиллерийские системы "Тюльпан". По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупанты, вероятно, нашли замену для этих САУ в виде северокорейских систем M1989 Koksan.

Как отмечает аналитик, в РФ верифицирован очередной эшелон с дальнобойными 170-мм САУ M1989 Koksan. По словам Коваленко, эти самоходные артсистемы, прибывающие в РФ из КНДР, активно применяются врагом по Лимано-Купянской оси, особенно на Лиманском направлении.

"В условия острого дефицита дальнобойной ствольной артиллерии, 170-мм САУ M1989 Koksan может стать полноценной компенсацией 2С4 САУ "Тюльпан", понесших за 3 года полномасштабной войны в Украине критические, фактически не компенсируемые потери", — констатирует аналитик.

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Он предполагает, что следующим этапом северокорейского импортозамещения для российской армии станут реактивные системы залпового огня.

В РФ заметили первые дальнобойные САУ из КНДР - что известно

Напомним, в ноябре 2024 года в Российской Федерации заметили первые САУ M1989 Koksan - северокорейскую дальнобойную 170-мм гаубицу, которую транспортировали по железной дороге. Как заявили эксперты, эти системы создают угрозу для дальнобойной украинской артиллерии. Кроме того, РФ, вероятно, получила доступ к 170-мм боеприпасам, которые есть в арсеналах КНДР.

Эксперты пояснили, что указанная артиллерийская система использует редкий калибр 170 мм, что в сочетании с длинным стволом обеспечивает значительную дальность стрельбы. Из этой установки обычными снарядами можно достичь расстояния до 40 км, а активно-реактивными - почти 60 км. Скорострельность составляет 1-2 выстрела каждые 5 минут. Такая дальность значительно превосходит возможности российской ствольной артиллерии и подобные характеристики имеет только советская 203-мм пушка 2С7 "Пион" с активно-реактивными снарядами.

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