По словам автора, указаны цифры именно по наличию техники и вооружения на базах хранения российской армии РФ.

Данные свидетельствуют, что российские оккупанты еще имеют достаточный запас вооружения для поддержания текущего темпа боевых действий в 2024 году, однако со следующего 2025 года ведение наступательных действий для них станет проблематичным. Об этом говорится в публикации эксперта американского аналитического учреждения Jamestown Foundation Павла Лузина.

Автор публикации указывает следующие показатели по танкам и другому вооружению, которое может оставаться на базах хранения, и которые он приводит из доступных ему источников.

Бронетехника

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танки - 4000 единиц;

БРДМ-2 - 100 единиц;

БМП-1 и БМП-2 - всего 2800 единиц;

МТЛБ - 1000 единиц;

БТР-60/70 - 1300 единиц.

Самоходная артиллерия

САУ 2С1 "Гвоздика" - 1800 единиц;

САУ 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт" - по 750 единиц;

САУ "Мста-С" - 150 единиц;

САУ 2С7 "Пион" - 160 единиц;

САУ 2С4 "Тюльпан" - 160 единиц;

САУ "Нона-С" - 350 единиц.

Буксируемая артиллерия

Д-30 - 2400 единиц;

М-46 - 350 единиц;

"Гиацинт-Б" - 550 единиц;

"Мста-Б" - 250 единиц;

Д-20 - 700 единиц.

Реактивная артиллерия

БМ-21 "Град" - 1500 единиц;

9П138 "Град-1" - 200 единиц;

"Ураган" - 550 единиц.

По словам автора, указаны цифры именно по наличию техники и вооружения на базах хранения российской армии РФ. Важно, что не фиксируется техника, которая могла быть на конкретный момент времени уже перемещена для восстановления российского ОПК.

Война в Украине - потери РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составляют 431550 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере: танков - 6809, боевых бронированных машин - 13014, артиллерийских систем - 10668, РСЗО - 1017.

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