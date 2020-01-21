В США спустили на воду литоральный боевой корабль

В скором времени он пополнит состав ВМС США.

В Соединенных Штатах провели церемонию спуска на воду USS Cooperstown (LCS 23) — корабля прибрежной зоны Littoral Combat Ship типа Freedom.

В скором времени он пополнит состав ВМС США, пишет Naked Science.

Церемонию провели на верфи Fincantieri Marinette Marine (FMM) в Маринетте, штат Висконсин.

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LCS типа Freedom - относительно небольшой монокорпусный корабль, разработанный компанией Lockheed Martin. Первый из таких кораблей — USS Freedom (LCS-1) — ввели в строй в 2008 году.

Существует еще один вариант Littoral Combat Ship, разработанный General Dynamics. Он представляет собой тримаран - судно, имеющее три соединенных в верхней части параллельных корпуса.

Оба корабля призваны решать широких круг задач, среди которых - доставка грузов, выявление и ликвидация мин, проведение антитеррористических операций и другое.

Ранее стало известно, что один из кораблей типа Freedom может получить мощный боевой лазер.