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В США спустили на воду литоральный боевой корабль

14:44, 21 января 2020
Оружие
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USS Cooperstown (LCS 23) / USN

В скором времени он пополнит состав ВМС США, пишет Naked Science.

Церемонию провели на верфи Fincantieri Marinette Marine (FMM) в Маринетте, штат Висконсин.

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LCS типа Freedom - относительно небольшой монокорпусный корабль, разработанный компанией Lockheed Martin. Первый из таких кораблей — USS Freedom (LCS-1) — ввели в строй в 2008 году.

Существует еще один вариант Littoral Combat Ship, разработанный General Dynamics. Он представляет собой тримаран - судно, имеющее три соединенных в верхней части параллельных корпуса.

Оба корабля призваны решать широких круг задач, среди которых - доставка грузов, выявление и ликвидация мин, проведение антитеррористических операций и другое.

Ранее стало известно, что один из кораблей типа Freedom может получить мощный боевой лазер.

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