Пентагон заказал у Lockheed Martin создание гиперзвуковой ракеты за $32 миллиона

Компания Lockheed Martin получила контракт на создание гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт на $31,9 млн c американской компанией Lockheed Martin.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает РБК.

Речь идет о создании системы вооружения Operational Fires (OpFires) - инновационную гиперзвуковую ракету сухопутного базирования с ускорителем, которая будет способна преодолеть современную систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить цели.

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Ожидается, что облик ракеты будет готов в 2021 году. В том же году планируется начать испытания компонентов и отдельных систем, а годом позже начнутся комплексные летные испытания ракеты, сказано в сообщении.

"Ракета OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США высоко маневренным и быстрым средством реагирования, способным работать с непредсказуемых позиций на земле для подавления враждебных угроз", - приводятся в сообщении слова представителя Lockheed Martin Хади Мурада.

Ранее УНИАН сообщал, что агентство по противоракетной обороне (MDA) США заключило с тремя американскими компаниями - Lockheed Martin, Boeing и Raytheon - контракты на разработку проектов систем защиты от гиперзвукового оружия.